Besnoeiing amandelbomen langs de Waterkant in Suriname

PARAMARIBO, 20 mei – Het directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) in Suriname, is vrijdag begonnen met de besnoeiing van de amandelbomen langs de Waterkant. De uitgaansplek krijgt daarmee een verzorgde aanblik.

De Waterkant is de afgelopen jaren flink veranderd. Het nieuwe Waterkant ontwerp was onderdeel van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program. Het doel van dit programma is om het historisch centrum van Paramaribo en de Waterkant te rehabiliteren. Met de uitvoering van het project is het Directoraat Cultuur via Stichting Gebouwd Erfgoed belast.