Eerste Entrepreneur/Manager of the Year verkiezing in Suriname

PARAMARIBO, 17 mei – Winston Lieveld (l) en Ruth Sinkeler van CLIP Training & Consultancy in Suriname gaven woensdag tijdens een persconferentie in Courtyard by Marriott Hotel, het belang aan van de erkenning en waardering voor ondernemers en managers die het goed doen. De verkiezing van de Entrepreneur/Manager of the Year is tijdens de persconferentie toegelicht als een gebaar om goed, transparant en eerlijk ondernemerschap en management te stimuleren.

Lieveld en Sinkeler hebben de verkiezing bedacht, na te zijn ge√Įnspireerd door onder andere The Other Businessman verkiezing in Nederland. De verkiezing van de eerste Entrepreneur/Manager of the Year in Suriname vindt plaats op 16 juni 2018.