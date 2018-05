Grensrechter maakt donkere jeugdspeler uit voor ‘vuile aap’

LELYSTAD, 17 mei – De KNVB heeft een onderzoek ingesteld naar een incident op het voetbalveld, waarbij een donkere jeugdspeler van SV Lelystad door een blanke grensrechter van SV Epe meerdere malen is uitgemaakt voor ‘vuile aap’. Op beelden van het incident zijn volgens De Telegraaf racistische uitingen van de jeugdgrensrechter te horen waaronder: „Mondje dichthouden aap, je moet even normaal worden.” En ook: „Het is nog niet afgelopen, vuile aap. Grote bek heeft-ie, die aap.”

De krant schrijft dat toeschouwers geschokt reageerden op de woorden en al helemaal toen de jeugdspeler op emotionele toon verhaal ging halen bij de scheidsrechter en ook nog een rode kaart kreeg. Volgens de filmer, die zelf ook een getuige verklaring zal afleggen bij de politie, was de jeugdspeler behoorlijk van streek. Ook zijn vader was aangedaan.

Dit vond plaats op 17 april jl en pas vandaag werd bekend gemaakt dat de grensrechter tijdelijk op non-actief is gesteld. De voetbalbond heeft het filmpje inmiddels in handen en de aanklager amateurvoetbal is een onderzoek gestart. De voor aap uitgemaakte speler heeft inmiddels ook aangifte van discriminatie gedaan tegen de grensrechter.(Via De Telegraaf)