Surinaamse oppositie eist onderzoek dienstreis minister van Volksgezondheid

PARAMARIBO, 16 mei – Er moet een onderzoek komen naar de recente dienstreis van nieuwbakken minister Antoine Elias van Volksgezodnheid. Dit stelt de oppositie in het parlement. Van president Desiré Bouterse wordt gevraagd dat hij de aankopen laat onderzoeken de tijdens de dienstreis zijn verricht. Er is geen openbare aanbesteding gehouden voor bij Siemens gekochte ziekenapparatuur.

De vraag nu is waarom voor Siemens is gekozen. Elias had eerder in het parlement gezegd dat Siemens bereid was voor te financieren. Volgens de oppositie moet worden aangegeven of geldende procedures en comptabele bepalingen in acht zijn genomen. De apparatuur is bestemd voor verschillende ziekenhuizen. Het onderzoek moet alle aankopen bestrijken. Ook moet worden nagegaan of er spraek is van belangenverstrengeling.

De oppositie wijst erop dat Elias’ voorganger had aangegeven dat de aankopen in de gezondheidszorg planmatig behoren plaats te vinden. Dit ter wille van de efficiëntie. Als Siemens bereid is voor te schieten, is het wel opmerkelijk dat de voorwaarden niet bekend zijn. Daarom moet meer duidelijkheid komen over de aankopen, die Elias verrichtte tijdens een dienstreis naar Nederland.