Nederlander in Suriname veroordeeld voor smokkel 390 kilo cocaïne

PARAMARIBO, 8 mei – In Suriname is de Nederlander Antonius S. veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar voor drugshandel en het voorbereiden van smokkel van 390 kilo cocaïne in een graafmachine. De man had de drugs verborgen in het contragewicht van een graafmachine die naar Nederland vervoerd zou worden. Het compartiment van het contragewicht was daarna weer dicht gelast.

De autoriteiten kregen argwaan omdat het zeer ongebruikelijk is dat graafmachines van Suriname naar Nederland worden vervoerd. In die zaak werden in 2015 drie mannen aangehouden: een Surinamer, een Nederlander en een Duitser.

De zaak kwam uitvoerig in de media toentertijd. Er werd zelfs een persconferentie gehouden op het Bureau Nieuwe Haven door waarnemend procureur-generaal Roy Baijnath Panday en politiechef Humprhrey Tjin Liep Shie. Ook de vernietiging van de partij drugs werd ruim in beeld gebracht(FOTO). Lees verder bij de NOS.