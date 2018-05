Openluchtmuseum in Suriname financieel aan de grond

PARAMARIBO, 9 mei – Het Openluchtmuseum te Nieuw Amsterdam, in Commewijne, redt het financieel niet meer. De overheid is al vier jaar achter met het overmaken van de subsidie. Volgens museumdirecteur Gerard Alberga is er geen geld om de personeelskosten te betalen. Een deel van het personeel bij de toeristische trekpleister is al naar huis gestuurd. Het moment dat de deuren permanent dicht gaan, is niet ver meer.

Het museum met zijn schat aan onder meer oorlogsmateriaal, kan zich niet bedruipen. De inkomsten zijn uiterst mager. Het aantal bezoekers is de afgelopen jaren steeds minder geworden. Vorig jaar kochten ongeveer twintigduizend bezoekers een kaartje. In 2015 waren het er ruim dertigduizend. “Dit is ook de reden dat wij als museum het niet redden om het personeel te betalen”, zegt Alberga tegenover de Times of Suriname.

Noodmaatregelen zijn onvermijdelijk. De jaarsubsidie van vijftigduizend Surinaamse dollar (ongeveer vijfduizend euro) zou wat soelaas kunnen bieden. Maar daar moet een officieel financieel verslag voor worden overgelegd. “Alle stukken hebben wij om te overleggen. Maar een accountantsverslag kost al ruim dertigduizend Surinaamse dollar. Als we het personeel ook moeten betalen, blijft er van de subsidie niets over”, aldus Alberga.