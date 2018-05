Kwakoe icoon Dennis Rust in Suriname overleden

PARAMARIBO, 8 mei – De man onder wiens voorzitterschap het Kwakoe festival is ontstaan, is maandag na een kort ziekbed op 67 jarige leeftijd in zijn woonplaats Paramaribo overleden. Dennis Rust was in 1975 mede-oprichter van het jongerencentrum Kwakoe en was tot 1982 aan deze legendarische organisatie verbonden.

Het voetbaltoernooitje van het JC Kwakoe groeide met mensen zoals Chas Warning, Perez Jong Loi (secretaris), Roy ‘Kaikusi’ Groenberg (Directeur), Wim Wong (R.I.P.) en later o.a. Winston Kout uit, tot de grooste en meest indrukwekkende culturele buitenactiviteit in West-Europa, het Kwakoe Zomer Festival.

Rust remigreerde in 1982 naar Suriname, waar hij tot zijn 60-ste directeur was van het bekende ouderencentrum Huize Ashiana in Suriname.