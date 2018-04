‘Plooien gladgestreken’ tussen Surinaamse anti-regeringsactivisten

PARAMARIBO, 14 apr – Het lijkt weer allemaal koek en ei binnen de gelederen van degenen die protesteren tegen het beleid van de regering. Het sorry-initiatief van activist van het eerste uur, Curtis Hofwijks, heeft het bewerkstelligd. Zijn aanvankelijke verbale offensief naar voor Maisha Neus behoort nu definitief tot het verleden. De activisten kunnen nu weer door één deur.

Tijdens een ontmoeting is uitgebreid met elkaar gesproken. We hebben thuis bij mij alles besproken en de plooien zijn nu gladgestreken. Wat mij betreft is dit hoofdstuk afgesloten”, zegt Neus tegenover de Ware Tijd. Ook activist Immilioh Lens strijkt over zijn hart. Aan beiden heeft Curtis Hofwijks zijn verontschuldigingen aangeboden. Zijn actie op het Onafhankelijkheidsplein wordt dan ook bestempeld als een “volwassen stap.”

Voor Lens was het extra moeilijk de uitlatingen naast zich neer te leggen. Hofwijks heeft met zijn actie genoeg kunnen overtuigen. “Hij heeft me pijnlijke dingen gezegd en ik heb daarom ook hiertegen aangifte gedaan bij de politie. Maar nu hij zich publiekelijk heeft verontschuldigd, ga ik de zaak intrekken”, zegt Lens. Ook de uitlatingen richting regering, zijn volgens Hofwijks een ‘sorry’ waard. Het gaat dan niet om het protest tegen wat de regering presteert, “want het beleid is nog steeds niet wat wij willen en wat het volk verdient.”