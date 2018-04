Radiomaker Gerold Febis vanmiddag ten grave gedragen

GRONINGEN, 14 apr – Gerold Febis, een van de grote radiomakers die Suriname heeft gekend, is niet meer. De goedlachse en altijd warmhartige radioman pur sang overleed dinsdag 10 april 2018 in de ochtend, op 70-jarige in zijn woonplaats Groningen(Nederland). ‘Meneer Kersten’ werd hij vaak genoemd vanwege de vele prachtige reclame spotjes die hij maakte voor het winkelbedrijf CKC in Suriname. Maar hij was vooral bekend van de vele radio-programma’s die hij maakte. Febis wordt vanmiddag in Groningen ten grave gedragen.

Met zijn mooie rustgevende gebronsde stem, wist hij telkens vele luisteraars aan zich te binden. In de jaren voor de militaire dictatuur was hij de meest geliefde stem van de Surinaamse radio. Na de Decembermoorden nam hij de wijk naar Nederland. Groningen om precies te zijn waar hij studeerde en ook overleed.

In 2009 maakte verslaggever Sam Jones een reportage over Gerold die hij per toeval na jaren weer op de Surinaamse radio hoorde. Hij snelde naar de studio van Radio ABC – waarvoor hij vele radiospotjes maakte en die nog steeds te horen zijn – en trof daar Gerold met twee van zijn oude radio-vrienden: Pearl Antonius en Gerold Vliet. Luister hier naar de reportage: