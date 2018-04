Telegraaf: ‘No Surrender Suriname verlengstuk Mocro Mafia’

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 7 apr – De Surinaamse afdeling van motorclub No Surrender wordt vandaag door De Telegraaf genoemd in relatie tot de zogenaamde Mocro-maffia. Volgens de krant wordt de beruchte motorclub in Suriname verantwoordelijk gehouden voor de ontsnapping van een van de kopstukken van de Mocro-maffia uit de gevangenis van Paramaribo. Het gaat om de Antilliaan Gerel Palm.

Palm werd op 1 maart 2017 aangehouden in Suriname, maar wist op 12 maart te ontsnappen uit de gevangenis. Hij is sindsdien voortvluchtig en geldt als vuurwapengevaarlijk. In juni is Palm op de Nationale Opsporingslijst geplaatst.

Volgens John van den Heuvel en Mick van Wely van De Telegraaf toonde politieonderzoek achteraf aan dat dit gevreesd kopstuk van de Mocro-maffia, Gerel Palm, kon ontsnappen met hulp van het Surinaamse chapter van No Surrender. De vermoedelijk naar Nederland gevluchte president van de motorclub regelde volgens justitie in Suriname tegen een beloning van meer dan een ton cash dat corrupte bewaarders een vuurwapen binnensmokkelden en op een toilet verstopten.

De krant schrijft verder in het artikel met de titel ‘De tentakels van de Mocro-maffia‘, dat Palm tot op de dag van vandaag ongehinderd rondloopt in Paramaribo.