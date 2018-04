Wereldgezondheidsdag: ‘Suriname mag niet ontevreden zijn’

PARAMARIBO, 7 apr – Hoewel de toegang tot de meest basale gezondheidszorg in Suriname een voortdurend probleem blijft, is er nog geen reden tot paniek. Volgens gezondheidsminister ad interim, Patrick Pengel (m), mag Suriname zelfs niet helemaal ontevreden zijn.

Pengel sprak vrijdag in de ballroom van hotel Royal Torarica bij de opening van de Nationale Dialoog ter herdenking van de Wereldgezondheidsdag, vandaag zaterdag 7 april. Met deze dag vraagt de WHO, de World Health Organization, aandacht voor gezondheid en ziektes in de wereld.

De dialoog heeft als thema ‘Universal Health: everyone, everywhere’, en wordt georganiseerd door de Pan Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) en de WHO in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid.