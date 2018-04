Eervolle vermelding voor Korfbalteam Suriname

PARAMARIBO, 6 apr – Het Korfbalteam van Suriname heeft vorige maand een eervolle vermelding ontvangen van de International World Games Association (IWGA). Het team werd gekozen als ‘Team of The Month’, nadat zij zich begin maart wist te kwalificeren voor de wereldkampioenschappen 2019 die in Zuid-Afrika gehouden worden.

Op 18 augustus vorig jaar werd Suriname geaccepteerd als lid van de Internationale Korfbal Federatie. Dit jaar werd het team ongeslagen Pan-Amerikaans kampioen en staat Suriname weer op de kaart als korfballand. Het doel van het team, dat voornamelijk bestaat uit in Nederland actieve korfballers van Surinaamse komaf, is om korfbal opnieuw te introduceren in Suriname.

Een kort filmpje daarover: