Surinames nieuwe minister van Onderwijs wil betere resultaten zien

PARAMARIBO, 6 apr – De nieuwe minister van Onderwijs Wetenschap & Cultuur, Lilian Ferrier, wil het basisonderwijs tot prioriteit maken. De komende tijd zal een belangrijk deel van het beleid gericht zijn op dit deel. Er gaat te veel fout. De school- en examenresultaten laten te wensen over. Dat zal drastisch moeten veranderen.

De aanpak zal er de komende tijd op gericht worden. “Elk kind moet gelijke kansen krijgen. Het basisonderwijs wordt echt prioriteit, Vijftig procent van het aantal kinderen die het einde haalt, sorry, dat kan niet. Iedereen zet zich ten volle in en na tien maanden is nog steeds niets veranderd”, zei Ferrier tijdens haar intrede op het ministerie. Er komt dus duidelijk een andere wind aanwaaien. “Ik ben resultaat gericht”, aldus Ferrier.

Haar voorganger Robert Peneux zegt haar te zullen ondersteunen waar nodig. Zijn opvolger moet rekenen op een drukke agenda. “Een minister van onderwijs is een maal vier en twintig uur in dienst van het onderwijs en de samenleving”, zei Peneux. Hij stelde vorig jaar zijn portefeuille ter beschikking. Het ministerie is enkele maanden lang onder waarneming bestuurd.