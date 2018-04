‘Suriname moet van pakketten- naar productie-economie’

PARAMARIBO, – “Het heeft geen zin om vooral nu hoera te roepen. Laten wij eerst teruggaan van een pakketten- naar een productie-economie.” Dit stelt Stanley Raghoebarsing, econoom en voormalig minister van Planning & Ontwikkelingssamenwerking. Hoera roepen omdat Standard & Poor’s de economische vooruitzichten heeft verzet, daar wordt niemand dikker van. De economie van Suriname is nog steeds aan drastische verandering toe. Suriname is nog immer kwetsbaar en kan niet blijven drijven op sociale pakketten.

Waar het echt op aan komt is dat gekozen wordt voor duurzaamheid. De afgelopen jaren is daar vrijwel niets van terecht gekomen. “De mensen die dus nu blij zijn met het bericht van S&P, vraag hen om de bushouders en de mensen in de bejaardentehuizen te vragen wat zij vinden van dit bericht. Vraag aan de bejaarden of dit bericht hen eten geeft”, zegt Raghoebarsing tegenover Dagblad Suriname.

Meer dan wat ook, is er behoefte aan realiteitszin. Dat vergt deugdelijk leiderschap en beleid. Zoals het er nu aan toe gaat, heeft meer weg van leven van dag tot dag. Het is dus tijd voor een totale omslag. “Laten wij vooral terug koersen naar mensen in bestuurlijke functies die hun verantwoordelijkheid kennen, in plaats van mensen die aan verkiezingscampagnes denken”, aldus Raghoebarsing.