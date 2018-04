Suriname moet dreigend ‘mislukte staat’ predicaat zien te ontkomen

PARAMARIBO – Suriname is geen mislukte staat of ‘failed state’, maar het is een status die wel boven het hoofd hangt. Dit stelt parlementariër en voorlopig politiecommissaris Krishna Mathoera (VHP). Overheid en samenleving zullen zich alle moeite moeten getroosten om de boot af te houden. Volgens de internationale criteria is er nog niet genoeg reden om te spreken van een mislukte staat. Dat zou wel het geval zijn als bijvoorbeeld de veiligheid en het bestuur niet meer beheerst zouden kunnen worden.

Toch is het oppassen geblazen. Er gaat te veel mis. Mathoera zei tijdens een debat van de Kenniskring dat criteria of indicatoren die economische, bestuurlijke en veiligheidsaspecten moeten aangeven, geen goed beeld schetsen. Het parlement functioneert niet naar behroen en lijkt zelfs een ‘verlengstuk’ van de regering. Van kritische begeleiding is dus geen sprake. Ook laten instituten die controle moeten uitoefenen, het afweten.

In het parlement is, vooral vanuit de oppositie, vaker gewezen op het werk van de Rekenkamer van Suriname. De kamer moet volgens boekje de financiële gangen van de regering nagaan. Daar moet verslag van worden gedaan aan het parlement. Maar de rapportage blijkt uiterst zwak. Volgens Mathoera gaat het ook economisch fout. Over de inkomsten van de overheid is er grote onduidelijkheid en de inflatie en de staatsschuld groeien almaar.