Hiphopgroep Zwart Licht brengt ode aan voetballegendes

AMSTERDAM, 4 apr – Het nieuwste album ‘Bliksem’ van Hiphopgroep Zwart Licht verscheen al in februari en nu brengt de groep a.s. vrijdag hun nieuwste videoclip voor het nummer ‘Zwarte Hollanders’ uit. In deze single met Ray Fuego (SMIB), brengen zij een ode aan Edgar Davids, Michael Reiziger, Clarence Seedorf en nog vele andere voetballers met roots in Suriname. Niet alleen omdat ze de favoriete voetballers van de jongens zijn, maar ook wat ze betekent hebben voor Nederland en het Nederlandse voetbal.

“Bijna elk jochie op straat wilde vroeger profvoetballer worden, ik ook. Je wou net zo zijn als die iconen op het veld. Snel, sterk en explosief. Sommige buurjongens waren Dennis Bergkamp of Marc Overmars maar ik was altijd Clarence Seedorf, of Edgar Davids. Dat is ook waar de inspiratie voor deze track vandaan komt” aldus Akwasi van Zwart Licht.

Over 2 weken start Zwart Licht met een ronde langs de popzalen in Nederland en België: de Bliksem Tour. Die staat in het teken van het gelijknamige album.