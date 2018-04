Bouterse over bezwaar S&P: de kleine man het minst treffen

PARAMARIBO, 4 apr – “Wij beheren de staatsgelden, het is heel veel passen en meten. Hoofddoel is dat de kleine man het minst getroffen wordt. Het gaat er om dat de doelen uitgevoerd worden.” Dit zei president Bouterse, kort na de introducte van de nieuwe leden van zijn regeerteam. Standard & Poor’s stelt vast dat er nogal wat wrijft in vooral economisch opzicht. De economie kampt met een reeks kwetsbaarheden en valkuilen. Iemand moet geklaagd hebben. De president en de minister van Financiën staan ‘doortastend beleid’ in de weg. Het zou niet mogen.

Standard & Poor’s stelt vast dat ‘het duo’ president en minister van Financiën de ‘achilleshiel’ vormt bij doortastend beleid. De twee hebben het voor het zeggen als het gaat om het beheer van publieke middelen. “Wij beheren de staatsgelden”, zegt Bouterse dus. Hij wijst erop dat de twee functionarissen niet bij naam genoemd worden. Dat is een slimme zet die aan beide kanten voordelig uitpakt.

Zelfs de meest extreme critici kunnen zo niet meer uithalen dan wat de wet regelt. In de praktijk kan zoveel geregeld of juist ontregeld worden met een simpel telefoontje. “We zijn van mening dat de checks & balances die sterke institutionele kaders kenmerken, in Suriname zwak ontwikkeld zijn”, aldus Standar & Poor’s. Voorspelbaar beleid is moeilijk te puren uit de politieke verhoudingen van nu. Alles wordt beslist vanuit een centraal punt.