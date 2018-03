Protestgroep NGM: dit jaar nog verkiezingen in Suriname!

PARAMARIBO, 28 mrt – Nog dit jaar moeten verkiezingen worden uitgeschreven. Dit stelt Xaviera Jessurun, trekker van protestgroep Next Generation Movement, NGM. Wachten tot 2020 wanneer formeel weer verkiezingen moeten plaatsvinden, is geen optie. De regering Bouterse heeft tijd genoeg gehad. En het wordt maar niet beter. “Hoe langer je wacht, hoe groter het gat wordt”, zegt Jessurun.

Een gat dat nu al te vertalen is in economische en sociale ellende. Herstellen zal uiteindelijk wel gebeuren, maar dan zal het veel langer duren. “Daarom willen we nu verkiezingen om af te rekenen met mismanagement en slecht leiderschap, zodat we weer kunnen werken aan de opbouw van alles dat kapot is gemaakt”, zegt Jessurun tegenover de Ware Tijd. Ze is overtuigd van haar gelijk.

Het moet beslist anders. Daarom ook heeft NGM twee dagen achter elkaar straatprotest gevoerd. De opkomst viel weliswaar tegen. De tweede dag waren al minder mensen op de been dan de eerste. NGM wil over twee weken doorgaan. Het is nu even tijd voor een ‘evaluatie’. Jessurun wil in elk geval niet opgeven. Ook als het niets wordt, zal worden door gehamerd: “We gaan de mensen wijzen waarvoor ze wel moeten kiezen.”