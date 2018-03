Hakrinbank Suriname introduceert online betaalmogelijkheid

PARAMARIBO, 29 mrt – Veilig, snel en gemakkelijk met een lokale pinpas online betalingen verrichten in Surinaamse dollars bij Surinaamse webwinkels, kan vanaf nu met Hakrinbank Online Payments(HOP). Hakrinbank pinpashouders kunnen vanaf nu nationaal online producten kopen en die gelijk betalen via internet. Deze nieuwe manier van betalen in Suriname is de eerste betaalapplicatie waarbij een Point of Sale (POS) betaaltransactie nu online kan plaatsvinden. De applicatie is ontwikkeld door Smart Secure Solutions N.V.

De werking van deze dienst is conform dat van een fysiek POS apparaat. Bij het afrekenen van producten betaalt de cliënt met zijn lokale pinpas bij het fysieke POS apparaat en bij het afrekenen in een webwinkel vindt de betaling plaats bij het digitale POS apparaat. Bij de ontwikkeling van deze applicatie is rekening gehouden met stringente internationale veiligheidseisen die creditcard maatschappijen, zoals Visa en Mastercard voorschrijven.

Tot nu toe had Suriname nog geen betalingsmogelijkheden via het internet, terwijl de behoefte hieraan bij zowel lokale webwinkels als consumenten wel aanwezig is. Met HOP wenst de Hakrinbank in die behoefte te voorzien en een bijdrage te leveren aan het stimuleren van economische bedrijvigheid in Suriname. Op dit moment kunnen alleen Hakrinbank pinpashouders gebruik maken van deze dienst.

