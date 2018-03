Vakcentrale hekelt druk op Surinaamse publieke bedrijven

PARAMARIBO, 26 mrt – Vakcentrale C-47 maakt zich grote zorgen over ontwikkelingen binnen publieke bedrijven. De regering is aangeschreven over ‘de enorme politisering en het wanbeleid’ binnen de bedrijven. De vakbeweging krijgt nog nauwelijks ruimte om haar werk te doen. Maar ook de bedrijfsvoering loopt gevaar. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de positie van werknemers.

Zowel verlieslatende als winstgevende bedrijven vallen er aan ten prooi. Bij de verlieslatende bedrijven moet lang gewacht worden op subsidie. Dat leidt tot late betaling van lonen. “Bedrijven waar wel geld wordt verdiend, daar stopt de overheid haar hand in, dus enorme politie beïnvloeding. Mensen worden niet eens op basis van deskundigheid in dienst genomen”, zegt C47-voorzitter Robby Berenstein tegenover de Times of Suriname.

Het personeel dat al in dienst is, wordt beperkt in doorgroeimogelijkheden. “De bedrijven worden ook openlijk ingezet om politiek te bedrijven. We merken identieke problemen binnen de bedrijven als gevolg van het slechte beleid. We willen dat uiteindelijk een gezond beleid gevoerd wordt, zodat de bedrijven kunnen groeien en het personeel en de samenleving er profijt van kunnen hebben”, aldus Robby Berenstein.