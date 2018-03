75-jarige schrijft boek over Suriname van de jaren zestig

Deze maand is het boek ‘Slingerend langs Lianen’’ van de 75-jarige Nederlandse Joke Robles-Veringa verschenen. De schrijfster maakt maakt met dit boek haar schrijversdebuut en vertelt over de ervaringen van een jonge, Nederlandse, geëmigreerde vrouw in het Suriname van de zestiger jaren. Robles-Veringa vertrok op 23-jarige leeftijd naar Suriname om de liefde van haar leven te volgen. In het boek vertelt zij over haar ervaringen in het Suriname van meer dan vijftig jaar geleden. Thema’s als raciale diversiteit, godsdienstbeleving en cultuur komen aan bod in het boek over de start van een nieuw hoofdstuk in haar leven.

Het is 1965. Joke is 23 jaar oud als zij aan het grootste avontuur van haar leven begint. Zij vliegt met een ticket ‘enkele reis’ naar Suriname. Want daar wacht Gerhard op haar, de man voor wie zij gekozen heeft. Met wie zij zal trouwen. In deze autobiografie vertelt Joke boeiend over haar ervaringen in het Suriname van de zestiger jaren, land van diversiteit in rassen, godsdienstbeleving en cultuur. Op speelse wijze komen ook de jeugdverhalen van Gerhard in kleuren en geuren aan bod.

Joke Robles-Veringa, inwoonster van Nieuwegein heeft haar hele leven al ‘iets’ met taal gehad; zij maakte er zelfs haar vak van en studeerde af voor docente Nederlands. Tijdens de 25 jaar dat zij in Suriname heeft gewoond, heeft ze menige pupil de liefde voor de taal bijgebracht. Haar man Gerhard was een rasechte ‘verteller’. Als zij gepensioneerd waren, zouden zij samen verhalen gaan schrijven over hun belevenissen. Na zijn vroegtijdige overlijden besloot Joke toch, alleen, de pen ter hand te nemen: de vele spannende, leuke, interessante en mooie verhalen móesten verteld worden.