“De Ware Tijd misbruikt om SLM-directeur weg te krijgen”

PARAMARIBO, 26 mrt – “De Surinaamse krant De Ware Tijd is misbruikt om onder andere SLM-directeur Robbi Lachmising weg te krijgen”. Dat zeggen ingewijde bronnen aan de website DagOnline. “De vliegveiligheid is niet in gevaar geweest. Dit dossier bood echt openingen om de zaak heel breed te trekken. Nu geeft het alleen maar onrust en zijn er vooral heel veel vragen” aldus de bronnen.

Op 26 februari publiceerde De Ware Tijd een artikel over de SLM met de kop ‘SLM stevent af op tweede grote vliegramp’. In dit artikel schrijft journalist Wilfred Leeuwin dat de vliegveiligheid van SLM-vluchten in gevaar is door het verkeerd beladen van vliegtuigen op de Surinaamse luchthaven Zanderij. Volgens één van de ingewijde bronnen is het artikel in De Ware Tijd overtrokken, onvolledig maar vooral een gemiste kans.

Volgens deze bron, die op geen enkele wijze actief betrokken is bij de SLM, zijn Leeuwin en De Ware Tijd misbruikt om onder andere Lachmising eruit te krijgen. De beoogde opvolger van Lachmising zou namelijk uit de NDP afkomstig moeten zijn. Lees het uitgebreide artikel op dagonline.nl.