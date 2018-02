Onbekroond opperhoofd Saramacaners wil Bouterse spreken

13 februari 2018 | |

PARAMARIBO, 13 feb – “Wij gaan er vanuit dat we naar Paramaribo afreizen pm ontvangen te worden.” Dit zegt Iwan Adjako, secretaris van oud-parlementariër Albert Aboikoni, die zich nu opperhoofd noemt van de stam der Saramaccaners. Hoewel groepen binnen deze Marronstam zich verzetten, wil Aboikoni zijn aanstelling formeel geregeld zien. Hij is met een vrij grote delegatie afgereisd naar Paramaribo. Met maar één doel: president Desiré Bouterse spreken.

Of het werkelijk zover komt, valt te bezien. De delegatie lijkt op alles voorbereid. “Het is net wanneer een ambassadeur zijn geloofsbrieven wil aanbieden. Hij (Bouterse, red.) bepaalt of de ambassadeur wordt ontvangen”, zegt Adjako tegenover de Ware Tijd. Over de groepen die zich verzetten is hij kort: “Wie zou durven om in Nederland de positie te claimen van de koning, nadat die is gestorven?”

De andersdenkenden zouden niet meer zijn dan ‘opstandelingen’. Toch slagen ze er al sinds 2014 in de formele benoeming tegen te houden. In juni 2014 overleed de laatste granman Belfon Aboikoni. De stam is sindsdien verdeeld wat betreft de opvolging. Behalve Albert Aboikoni zijn nog twee ‘opperhoofden’ naar voren geschoven. De ruim vijf en twintig duizend Saramaccaners leven vooral langs de midden- en bovenloop van de Surinamerivier.