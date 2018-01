Advocaat bepleit integrale vrijspraak Boerenveen in zaak Decembermoorden

30 januari 2018 | |

PARAMARIBO, 30 jan – Op de zitting van de Krijgsraad ter behandeling van de zaak tegen Etienne Boerenveen heeft mr. Frank Truideman op grond van de feitelijke gang van zaken als ook met de meest recente jurisprudentie in de hand tot algehele vrijspraak geconcludeerd voor de aan zijn cliënt ten laste gelegde feiten met betrekking tot de dood van 15 personen op 8 december 1982 in Suriname. Truideman analyseerde haarfijn hoe de machtsverhoudingen binnen het leger alsmede tussen de machthebbers en hun ondersteuners zich uitkristalliseerden.

In zijn betoog wees de advocaat er vooreerst op dat de Auditeur Militair in zijn requisitoir van een onjuist feitelijk kader uitgaat en daardoor zonder het vereiste wettig en overtuigend bewijs vaststelt, dat zijn cliënt betrokken moet zijn geweest bij hetgeen zich in Fort Zeelandia heeft afgespeeld op 7, 8 en 9 december 1982.

Truideman vindt het onbegrijpelijk dat uitgerekend zijn cliënt, die pas in augustus 1981, dus 18 maanden na de staatsgreep van 25 februari 1980 in Suriname aankwam, door de AM wordt opgevoerd als een politieke machthebber. Bovendien behoorde zijn cliënt nog minder tot het tweehoofdig Militair Gezag, dat de politiek-bestuurlijke koers in het land bepaalde. Volgens mr. Truideman komt de AM zonder harde argumentatie, eigenlijk meer aan de hand van vermoedens tot de conclusie, dat Boerenveen als een van de planberamers dan wel pleger ,medepleger of medeplichtige aan deze vreselijke gebeurtenis moest worden beschouwd. Naar de mening van de raadsman van Boerenveen bevat het dossier daarvoor echter geen enkel bewijs. Niemand heeft verklaard dat zijn cliënt bij enige vorm van planning of voorbereiding van de gepleegde daden dan wel bij het doden van de opgebrachte personen betrokken zou zijn geweest. En ook anderszins wordt daartoe niet de indruk gewekt.

Mr.Truideman stelt vast dat de AM een achttal elementen van feitelijk handelen in deze aangelegenheid opsomt, maar niet concreet aangeeft waaruit het feitelijk handelen van Boerenveen zou hebben bestaan. Slechts in een enkel geval wordt de naam van zijn cliënt genoemd, namelijk bij het in werking stellen van het alarmplan in de vroege ochtend van 8 december 1982. En ook daar slaat de AM volgens de advocaat de plank volledig mis, aangezien dat geen gedraging in strafrechtelijke zin was.

Deze door zijn cliënt uitgevoerde dienstopdracht wordt door de AM ook weer in een onjuist feitenkader geplaatst. Vandaar dat de advocaat het nodig achtte om stil te staan bij de groeiende maatschappelijke onrust in de tweede helft van 1982, waarbij vanuit de bevelhebber aan de leidinggevende commandanten, waaronder Boerenveen, informatie werd verstrekt om paraat te zijn vanwege een dreigende contracoup. Mr.Truideman betoogde dat er door de planberamers kennelijk een algemeen plan was opgesteld waarin het suggereren van een op handen zijnde contracoup was verwerkt. In dat verband behoorde het inwerking stellen van het alarmplan tot een van de gebruikelijke maatregelen bij dergelijke situaties. Alarmplannen hebben altijd bestaan en zijn er nog steeds en het was dus geen gelegenheidsplan om mensen te leiden naar de in kwestie zijnde gebeurtenissen, maar om voorbereid te zijn op de aan de commandanten en manschappen voorgehouden dreigende contracoup.

In de nacht van 7 op 8 december werd Boerenveen die als bataljonscommandant woonde op het emplacement van Fort Zeelandia namelijk door zijn superieur Garnizoenscommandant Horb gewekt met de opdracht om het alarmplan in te stellen. De raadsman betoogde dat zijn cliënt in lijn met de door zijn superieur aan hem gegeven opdracht de commandanten van Albina, Nickerie en Zanderij opbelde om hen aldus te instrueren. Zelf droeg Boerenveen vanuit de Memre Boekoe Kazerne zorg voor het alarmplan voor groot Paramaribo, hetgeen onder meer inhield het beveiligen van nutsbedrijven. Een eerder ter terechtzitting als getuige gehoorde topfunctionaris uit het leger verklaarde nadrukkelijk dat Boerenveen vanaf de vroege ochtend van 8 december 1982 tot de volgende dag in de MBK aanwezig is geweest.

Door waarnemend bevelhebber Horb was aan cliënt meegedeeld dat er reeds verdachte personen werden opgepakt. Voor zijn cliënt die in maart 1982 als krijgsgevangene de Rambocus coup had meegemaakt was de dienstopdracht tot het in werking stellen van het alarmplan alleszins aannemelijk en kon volgens de raadsman niet van hem worden verwacht, dat hij had moeten doorzien dat het in dit geval ging om het verhullen van een geheim plan en dat het verhaal over een op handen zijnde contracoup slechts een “cover story” kon zijn voor de latere gebeurtenissen in het fort. Mr. Truideman legde uit dat door de planberamers in een uiterst geheim plan moest zijn uitgestippeld wat er met de opgepakte personen zou gebeuren of zoals de AM aangeeft, namelijk dat er een “draaiboek”daartoe moet hebben bestaan. In dat verband citeerde de raadsman uit het boek “De decembermoorden; verslag van een ooggetuige”, geschreven door de toenmalige minister Jan Sariman, waarin er inderdaad sprake is van een draaiboek, dat “in het uiterste geheim” was opgesteld en waarbij “slechts vijf mensen”waren betrokken en dat zelfs waarnemend bevelhebber Horb niet eerder dan in de nacht van 7 december 1982 van het bestaan daarvan op de hoogte was gesteld met de mededeling dat hij erbuiten was gehouden “niet uit wantrouwen, maar om militaire strategie”.

Boerenveen wordt verder verweten dat hij Rambocus, een van de latere slachtoffers, in die nacht van 7 op 8 december zou hebben opgehaald. Hoewel de AM dat niet bewezen acht en vrijspraak heeft geeist, ging mr.Truideman niettemin uitvoerig daarop in om ook dat verwijt van enigerlei actieve dan wel bewuste betrokkenheid van zijn cliënt bij het hele gebeuren te ontzenuwen.

En tenslotte toonde de raadsman van Boerenveen aan dat de door de AM gehanteerde argumentatie terzake van medeplegen, uitlokking tot medeplegen alsook medeplichtigheid gebaseerd is op achterhaalde jurisprudentie van de Hoge Raad. Maar ook volgens die oude door de AM aangehaalde jurisprudentie ontbreekt naar de mening van de advocaat het vereiste bewijs van voldoende nauwe en bewuste samenwerking en derhalve van bewijs van wetenschap omtrent en betrokkenheid bij de planning dan wel uitvoering van de ten laste gelegde feiten.

Mr.Truideman, die in deze zaak technisch-juridisch werd bijgestaan door advocaat mr. drs. A.J.F. Gonesh van Gonesh Advocatuur in Den Haag, citeerde uitvoerig uit de meest recente jurisprudentie van de Hoge Raad uit het jaar 2014, waaruit bovendien blijkt dat de eisen voor bewezenverklaring van medeplegen aanzienlijk zijn verzwaard en concludeerde in een feitelijk en juridisch dicht getimmerd pleidooi tot integrale vrijspraak voor Etienne Lionel Boerenveen.

(FOTO: Etienne Boerenveen op archieffoto van december 2007 bij de start van het 8 Decemberproces op de marinebasis bij Boxel in Suriname)