Nationale Partij Suriname hekelt chaos in de gezondheidszorg

21 januari 2018

PARAMARIBO, 22 jan – “Onze huidige regering grossiert in het niet nakomen van betalingsafspraken en verwacht van dienstverleners dat men continu begrip moet tonen voor de precaire situatie waarin zij is beland. Dit stelt de Nationale Partij Suriname, NPS. De hele chaos in de gezondheidszorg is terug te brengen tot dit stukje onvermogen. Het “funeste” financieel-economisch beleid van de regering maakt het ene slachtoffer na het andere.

Het geval van de zes in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden zuigelingen, wordt ook aangehaald. “In de nieuwsbulletins van binnen- en buitenland wordt het trieste verhaal over de baby’s, die recent zijn komen te overlijden als gevolg van een ziekenhuisbacterie, breed uitgemeten. Dit mag nooit meer gebeuren”, stelt de NPS. Het is hoog tijd dat de regering het parlement informeert over de problemen in de gezondheidszorg.

Dit zal desnoods achter gesloten deuren moeten gebeuren. De nood is hoog. “De regering heeft populistische programma’s geïntroduceerd voorafgaand aan de verkiezingen van 2015 en is daarmee succesvol geweest om kiezers ervan te overtuigen dat er enorme verbeteringen zouden komen in onder andere de gezondheidszorg. Nu merken we dat zorg in grote en ernstige problemen is komen te verkeren”, aldus de NPS.