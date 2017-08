Veel financiers bereid Suriname geld te lenen

12 augustus 2017 | |

PARAMARIBO, 12 aug – De regering krijgt veel aanbiedingen binnen voor het aangaan van leningen. Dit zegt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Hoewel het getuigt van geloof in de terugbetalingskracht van de regering, wordt lang niet op alles ingegaan. De regering kent haar verantwoordelijkheid. “Elke dag krijg ik heel wat opties en voorstellen van zowel de binnenlandse als de internationale markt. Alles wordt goed bekeken”, zei Hoefdraad in het parlement.

Er zal dus niet over een nacht ijs worden gegaan. De regering is de afgelopen tijd enkele grote leningen aangegaan in het buitenland. De laatste betrof een obligatielening van vijfhonderd miljoen dollar. Doordat het wettelijk voorgeschreven leenmaximum reeds is genaderd, is het tempo enigszins afgenomen. Onder meer de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, waarschuwt voor de gevolgen van onbesuisd lenen.

Volgens Hoefdraad valt het allemaal wel mee. De regering is op haar hoede. Toch is Mahinder Jogi van de oppositionele VHP er niet gerust op. Volgens de parlementariër is de regering stiekem bezig een lening te sluiten van een half miljard dollar. Hoefdraad ontkent in alle toonaarden: “Mensen horen stukjes en beetjes van een verhaal en maken daarvan hun eigen versie.”