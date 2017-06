Surinaamse beweging Wij zijn Moe parkeert straatprotest

7 juni 2017 | |

PARAMARIBO, 7 jun – Protestbeweging Wij zijn Moe houdt het even voor gezien wat betreft het protesteren op straat. Dit zegt Bryan Boerleider, één van de leiders van de beweging. Het betekent vooral niet dat de regering nu op beide oren kan gaan slapen. Het voorlopig stopzetten van de straatacties is een strategische stap. Er is lang over nagedacht en gekozen is voor een andere aanpak. Het is alles behalve een stilstand.

Integendeel, de komende tijd zal keihard worden gewerkt. De lessen van de afgelopen straatacties worden meegenomen. Een van de belangrijkste conclusies is dat gesleuteld moet worden aan het bewustzijn van burgers. “We denken ervover na hoe de mensen kritischer kunnen maken om bijvoorbeeld bewust te stemmen bij de komende verkiezingen”, zegt Boerleider tegenover de Ware Tijd. Een strategie dus voor de ietwat langere termijn.

Wij zijn Moe en paraplubeweging, het Burgercollectief, denken al verder dan vandaag. Het straatprotest heeft voordelen, maar het gaat om meer dan dat. “’Weg met Bouterse’ is ook niet het hoofddoel. We denken verder dan dat en willen alternatieven bedenken om mensen bewust te maken. We zijn bezig de zaak structuur te geven”, aldus Boerleider. Vooral jongeren vormen het mikpunt van het bewustmakingswerk de komende tijd.