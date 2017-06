Gevoelens over Nationaal Monument Slavernijverleden

7 juni 2017 | |

Het slavernijmonument in het Amsterdamse Oosterpark bestaat 15 jaar. Op 20 juni verkent Imagine IC in samenwerking met Reinwardt Academie en NiNsee welke gevoelens over het Nationaal Monument en de herdenking van het slavernijverleden betekenis geven aan dit erfgoed. Het monument heeft de herdenking van het slavernijverleden in de stad letterlijk op de kaart gezet en daarbij sterk uiteenlopende emoties tastbaar gemaakt. Is het monument een platform waarop mensen elkaars verschillende gevoelens over het slavernijverleden en zijn nasleep leren kennen en delen?

Tijdens deze bijeenkomst komen diverse vragen aan bod: Loop je warm voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden? Of doet dat noch het monument je wat? Heb je overlast van de toeloop in je buurt? Of zou je er juist óók wel heen willen, maar vraag je je af: van wie is het monument eigenlijk? En wat mag of moet je voelen bij de herdenking van het slavernijverleden om er deel aan te kunnen hebben?

Maar ook: Hoe kunnen we de emotionele diversiteit ervan vruchtbaar maken? Hoe kunnen het monument en zijn rituelen een vertrekpunt zijn voor inzicht in andermans emoties en de verandering van posities ten opzichte van anders-voelenden en de herdenking of het monument zelf? En zijn álle gevoelens OK?

Stadsgevoel, Emoties in erfgoedwerk is een serie van events over hoe we erfgoed maken en delen in de superdiverse stad van nu. De serie wordt georganiseerd door Imagine IC in vaste samenwerking met de Reinwardt Academie. Op 20 juni is ook het NiNsee partner.

Stadsgevoel 2: het Nationaal Monument Slavernijverleden

Bij Imagine IC op 20 juni 2016 van 16:00 tot 19:00 uur

Verhalen, herinneringen, erfgoed en emoties

Locatie: Imagine IC, Bijlmerplein 393, 1102 DK Amsterdam. 5 minuten lopen vanaf station Bijlmer/Arena.