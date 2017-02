Surinaamse-Nederlander wint Oscar voor Visual Effects

1 maart 2017 | |

Deze week werden de belangrijkste filmprijzen van Hollywood, The Academy Awards, uitgereikt en daarbij won de Surinaamse-Nederlander Angelo de Witt een Oscar. De 26-jarige Angelo, beter bekend als Angelo White, maakt onderdeel uit van het team dat de Visual Effects deed voor Jungle Book van Disney en won in de categorie Best Visual Effects.

In een uitgebreid interview met DWDD vertelde White dat hij ooit werd afgewezen voor de Nederlandse Filmacademie. Hij meldde zich uiteindelijk aan bij de Vancouver Film School in Canada. In zijn eerste jaar bleek dat hij talent had en werd hij gevraagd door Studio The Mill in Londen om mee te werken aan ‘Snow White and the Huntsman’. Dat leidde tot meer: White droeg al bij aan grote blockbusters als de GVR, The Maze Runner, The Hobbit en Planet of the Apes.

Hoewel Angelo in Nederland is geboren en getogen liggen zijn roots in Suriname; zijn beide ouders zijn namelijk Surinaams. En binnenkort kun je nog meer te weten komen over Visual Effects-talent Angelo, want hij staat in deel 2 van het boek ‘Suriname Beken(d)t’ van de Surinaamse fotograaf Raúl Neijhorst!