Verhaal van Oscar winnende Angelo de Witt is ‘grap’

3 maart 2017

In navolging van publicaties op mainstream media zoals Nu.nl, De Wereld Draait Door en RTL Boulevard verscheen eergisteren dit artikel over een Surinaamse-Nederlander die een Oscar zou hebben gewonnen. Achteraf blijkt dat Angelo de Witt iedereen liet geloven dat hij een Oscar won en dat het een ‘practical joke’ en publiciteitsstunt was. Volgens uitgebreid onderzoek van Brandpunt(KRO) leverde De Witt in werkelijkheid slechts zo’n minimale bijdrage aan The Jungle Book, dat het echte visual-effectsteam van de winnende film nog nooit van hem gehoord heeft. Bij de Oscaruitreiking in Los Angeles was hij evenmin aanwezig.

Angelo De Witt zegt er zelf over: “allereerst mijn welgemeende excuses, de insteek van deze publiciteitsstunt is om meer waardering en erkenning te vragen voor het beroep/vak visual effects artist. Met deze stunt had ik niet gedacht dat het zo ontploft zou worden. Wij zijn allemaal achter de schermen, en we moeten gewoon erkend worden. Dit is mijn werk en dit is een voorbeeld ervan”.

“Het spijt me ten zeer dat ik het loopje met jullie heb moeten nemen. Ik hoop dat jullie een beetje de humor in hebben gezien. Ik was eventjes in die wolk blijven hangen en te naief, ook al wou ik er vanaf t begin er een stunt van maken. Want hierbuiten staat dat ik wel de oscar heb gewonnen met het team, voor Jungle Book, en dat ik daar ook aan hebt mee gewerkt, maar niet de oscars heb bijgewoond. Met vriendelijke groet, Angelo de Witt”.

Check ook het uitgebreid onderzoek van Brandpunt(KRO).