Tweede Kamerlid Van Bommel bezoekt VHP Suriname

1 maart 2017 | |

Tweede Kamerlid Harry van Bommel en rechtswetenschapper Ramon Ramsodit hebben gisteren een bezoek gebracht aan VHP-voorzitter Chan Santokhi in Suriname. Zij spraken over de oprichting van een diplomatenopleiding, die onderdeel zal worden van de Technological University of the Americas (TUA) aan de Commewijnestraat in Paramaribo. De VHP-voorzitter drong er bij Van Bommel op aan om daar ook de Wetenschappelijke Bureaus van de politieke partijen in Suriname bij te betrekken.

Ramsodit sprak met de voorzitter over de koppeling van de Open Universiteit in Nederland aan de TUA. Met gebruikmaking van de kortingsregeling kunnen Surinaamse studenten tegen fors gereduceerde tarieven in Suriname aan de Open Universiteit studeren tot op het hoogste niveau. Zo wordt zelfs promoveren op afstand mogelijk.

Ramsodit is in Nederland specialist in property rights en op grond van die deskundigheid bepleitte hij bij Santokhi de toetreding van Suriname tot de Patent Treaty Cooperation, een belangrijke VN-organisatie op het gebied van patenten voor nieuwe producten. Nieuwe patenten kunnen dan via Suriname worden verleend, ook voor patenten van producten uit EU-landen. Voordeel is de forse korting van 90% die in het VN-systeem wordt gegarandeerd aan Suriname. Toetreding tot dit verdrag zou voor Suriname van grote economische betekenis zijn.