Training voor medewerkers Nationaal Archief Suriname

23 februari 2017 | |

Medewerkers van het Nationaal Archief Suriname (NAS) en erfgoedinstellingen in Suriname zijn deze week een training begonnen op het gebied van behoud en beschikbaarstelling van het digitaal documentair erfgoed. De training, georganiseerd door het NAS in samenwerking met de UNESCO, is getiteld ‘Preservation and Access of Documentary Heritage in a digital age’ en is op 20 februari geopend door minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken.

Noersalim is van mening dat het uitermate belangrijk is om aandacht te besteden aan de ontwikkelingen op het gebied van digitale archivering en archiefbeheer, zeker als ministerie dat verantwoordelijk is voor de overheidsadministratie.