Boek over Artikel 1 o.l.v. lijsttrekker Sylvana Simons

22 februari 2017 | |

Op vrijdag 3 maart vindt de boekpresentatie plaats van ‘Artikel 1 – Een nieuwe politiek van gelijkwaardigheid’, over de politieke partij die zich in een handomdraai gevestigd heeft onder leiding van lijsttrekker Sylvana Simons. Met bijdragen van Glenn Helberg, Ian van der Kooye, Anja Meulenbelt, Simone van Saarloos en Anne-Ruth Wertheim en lijsttrekker Sylvana Simons. De eerste exemplaren van het boek worden op die dag overhandigd aan de jongste kandidaat en de oudste kandidaat op de lijst van Artikel 1.

Artikel 1 voert een nieuwe politiek voor gelijkwaardigheid, een gelijkwaardig bestaan voor ieder mens ongeacht sekse of ras, ongeacht levensovertuiging en politieke gezindheid. Iedereen is gelijkwaardig. In dit boek licht de in Suriname geboren lijsttrekker Sylvana Simons haar beweegredenen toe. Wat haar drive is om een partij als Artikel 1 te beginnen en wat deze nieuwe partij te bieden heeft. Medeoprichter Ian van der Kooye vertelt over het bestaansrecht van Artikel 1 en de noodzaak om tijdens de komende verkiezingen op Artikel 1 te stemmen.

Er zijn drie poëtische oproepen van Simone van Saarloos, waarvan een gericht aan Mark Rutte. Glen Hellberg schrijft over de benoemingsstress in een huidonvriendelijke omgeving: ‘Het is niet wij en zij, maar jij en ik’, terwijl Anne-Ruth Wertheim bepleit dat wij allen het recht hebben onze eigen identiteit samen te stellen. Uiteraard bevat dit boek het partijprogramma van Artikel 1 zodat straks de stemmers voor de spannende Tweede Kamerverkiezingen weten wat ze van Artikel 1 kunnen verwachten.

Als toegift vertelt lijstduwer Anja Meulenbelt over het Nieuwe Feminisme, waarvan Sylvana volgens Anja een prototype is en een rolmodel vervult. Als ze staan op het Museumplein bij een demonstratie hebben alle vrouwen een poezenmuts op – Pussies againtst patriarchy. ‘Dit is het feminisme waar ik altijd van heb gedroomd,’ schrijft Anja, ‘en het is er weer. Veelkleurig, veelstemmig. Sylvana en ik keken elkaar eens aan. Dit is het. Nou de politiek nog.’

Artikel 1 – Een nieuwe politiek van gelijkwaardigheid van Glenn Helberg, Ian van der Kooye, Anja Meulenbelt, Simone van Saarloos, Sylvana Simns en Anne-Ruth Werheim telt 176 pagina’s,

ISBN 978 90 5429 454 2, € 14,99