DAMARU uit Suriname special guest op CARIBBEAN EASTER PARTY

18 april 2014 | |

Op zondag 20 april 2014 vindt de 25+ CARIBBEAN EASTER PARTY (White Edition) plaats in de Sir Winston Club te Rijswijk (ZH). Met live muziek en een surprise guest. Wij kregen veel vragen over deze surprise guest, vandaar dat we het niet langer geheim kunnen houden:

Niemand minder dan DAMARU uit #Suriname (bekend van het populaire nummer “Ik heb een tuintje in m’n hart”) komt ons die avond entertainen. De zanger die in Suriname woont is even in Nederland en is samen met all-round formatie LA FIESTA live te zien en te horen op het feest op zondag 20 april (1e Paasdag). DJ MEO_MANIA zorgt die avond voor de leukste merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina hits. Dresscode: WIT!

Damaru is vanaf volgende week ook te zien in het RTL reality TV programma: ‘Ik Ben Een Ster, Haal Me Hier Uit!’. In dit programma ruilen tien BN’ers waaronder de Surinaamse zanger Damaru, hun comfortabele levensstijl in voor een avontuurlijk verblijf op één van de meest onherbergzame plekken op deze planeet: de hete, vochtige jungle van Suriname met als naaste buren onder andere slangen en kakkerlakken.

Op deze Facebook pagina: https://www.facebook.com/photo.php?v=695125893862190 is een filmpje van Damaru te zien, waarin hij verteld dat hij ook zijn nieuw nummer ‘In mijn dromen’ ten gehore zal brengen(zie ook onderaan dit bericht).

Mis het niet en haal je kaartjes op tijd. Dat kan in de voorverkoop alleen online via www.carifesta.nl of direct via:

https://shop.ticketscript.com/channel/web2/start-order/rid/HXQAMUGL/language/nl

Er kunnen maar 350 mensen naar binnen dus: OP=OP! Alle overige info staat ook op www.carifesta.nl – info 06-37021928.

Fijn (Paas) weekend!