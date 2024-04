Man met halfnaakte weggelopen meisjes aangetroffen in woning

Een 25-jarige man is dinsdag na een anonieme tip in een woning aan de Kustwachterweg in Suriname, met drie halfnaakte minderjarige meisjes aangetroffen. Van twee van de meisjes van 12 en 13 jaar werd afgelopen vrijdag aangifte van vermissing gedaan.

De politie van Rijsdijk begaf zich na de melding ter plaatse en trof drie minderjarige meisjes aan die halfnaakt waren. Volgens de aangetroffen man Kevin N., die ook halfnaakt werd aangetroffen, woont zijn neef op dat adres.

N. logeerde sinds afgelopen zaterdag daar. Hij zou de meisjes van 12 en 13 jaar bij zijn aankomst ter plaatse hebben aangetroffen. Hij beweert dat het derde meisje van 15 jaar zijn vriendin is.

De man en de meisjes werden door de Surinaamse politie meegenomen naar het politiestation. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de meisjes van 12 en 13 jaar eerder van huis waren weggelopen en zich ophielden in het ressort Flora.

De afdeling Jeugdzaken van de Surinaamse politie is belast met het verder onderzoek.