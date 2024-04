Leerkracht op zebrapad geschept door automobilist

Een 58-jarige leerkracht is vanmorgen door een automobilist aangereden, toen ze bezig was de weg over te steken op het zebrapad.

Het verkeersongeval vond na 09.00u plaats aan de Indira Gandhiweg in Suriname. De vrouw stak via het zebrapad over om naar een school te gaan.

Een automobilist die over bovengenoemde weg reed richting Lelydorp, lette vermoedelijk niet op en schepte de voetganger.

De vrouw raakte gewond en moest met een ambulance vervoerd worden voor medische behandeling. De Surinaamse politie heeft het rijbewijs van de automobilist ingevorderd in verband met het onderzoek.