Lijk van man in kreek district Para aangetroffen

De politie regio Midden Suriname heeft bekend gemaakt dat er op woensdag 17 april 2024 een lijk te Babunkriki is aangetroffen (foto).

Het gaat om het lichaam van een man dat in staat van ontbinding verkeerde en in een kreek aan de Jane Hiwatstraat in het district Para is aangetroffen.

De afdeling Forensische Opsporing van de Surinaamse politie en Recherche Midden Suriname werden ingeschakeld voor onderzoek.

Over de identiteit van de man is nog niets bekend. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.