In Suriname geliquideerde Guyanezen werden gezocht voor moord

De twee Guyanezen, die in de nacht van dinsdag op woensdag 17 april werden geliquideerd aan de Rubensstraat in Suriname, werden in hun moederland gezocht voor moord. Ze waren daar gevlucht en hielden zich schuil in Suriname, melden Guyanese media.

De twee dode mannen zijn geïdentificeerd als Oswick Bazillio en Jerimiah Smith. Ze werden beide verdacht van betrokkenheid bij moordzaken in Guyana.

Bazillio werd ervan verdacht betrokken te zijn bij de moord op Joseph Wilkinson genaamd ‘Dreddy’ in februari, terwijl Smith in verband werd gebracht met de recente moord op de 70-jarige Clynton Chase vorige week voor zijn huis in La Penitence.

Volgens de Surinaamse politie bestaat het vermoeden dat de afrekening te maken heeft met een vete tussen groepen in het buurland Guyana.

Het Korps Politie Suriname doet een beroep op de samenleving om alle informatie die kan leiden tot het aanhouden van deze verdachten en alle andere verdachten die Suriname onveilig maken en of situaties creëren om de veiligheid van het land in gevaar te brengen door te spelen aan het Command Center op het nummer 115, het dichtstbijzijnde politiebureau of de gratis tiplijn op het nummer 179.