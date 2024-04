Ambassadeur Graand-Galon overhandigt geloofsbrieven aan president Zuid-Afrika

Afgelopen dinsdag heeft Fidelia Graand-Galon, die sinds 2022 buitengewoon- en gevolmachtigde ambassadeur van Suriname in Ghana is, haar geloofsbrieven overhandigd aan de president van de Republiek Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa.

De ceremonie vond plaats in het Sefako M. Makgathi presidentieel huis te Pretoria in Zuid-Afrika.

Ambassadeur Graand-Galon, die van 2007 tot 2015 al ambassadeur was in Trinidad en Tobago, deelde in haar toespraak mee dat Suriname ernaar streeft de bilaterale relatie met Zuid-Afrika te verdiepen, door het creëren en benutten van beschikbare mogelijkheden om een wederzijds voordelige relatie tot stand te brengen.

Zij gaf verder aan dat zij op het gebied van mineralen samen met de regering en het volk van Zuid-Afrika wil werken om de wereld tot een betere plek te maken.

Na de overhandiging van de geloofsbrieven, feliciteerde president Ramaphosa de Surinaamse ambassadeur en gaf haar de verzekering ervoor te zullen zorgen een bevorderlijk klimaat te scheppen voor een soepel verloop van haar taak.