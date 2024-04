RBTP arresteert verdachten voor roofoverval pension Magentaweg

Manschappen van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben op vrijdag 12 april vijf verdachten aangehouden voor de roofoverval op het pension aan de Magentaweg in Suriname.

Na goed speurwerk werden de 29-jarige P.M., de 24-jarige O.S., de 32-jarige L.B., de 38-jarige D.R. en de 33-jarige G.C. in beeld gebracht, opgespoord en aangehouden.

In de avond van woensdag 10 april pleegden deze verdachten een roofoverval op het pension waarbij de manager tegen zijn wil mee in zijn auto werd genomen. Kort daarna werd hij in het voertuig achtergelaten, terwijl de verdachten te voet hun weg vervolgden.

De verdachten maakten 250.000 SRD van het bedrijf, mobiele telefoons en sieraden van de manager en twee interieurverzorgsters buit.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de vijf verdachten in verzekering gesteld. De zaak is in onderzoek bij de afdeling Kapitale Delicten.