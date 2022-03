Ambassadeur Graand-Galon overhandigt geloofsbrieven aan president Ghana

Fidelia Graand-Galon, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname in Ghana heeft haar geloofsbrieven aangeboden aan de President van de Republiek Ghana, Z.E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Dit vond plaats op dinsdag 22 maart 2022, tijdens een speciale ceremonie in het presidentieel paleis ‘the Golden Jubilee House’ in Accra.

Tijdens het kort onderhoud haalde de ambassadeur de vriendschapsbanden tussen Suriname en Ghana aan en feliciteerde de president met het tweede termijn als voorzitter van de Economic Community of West African States (ECOWAS), de 65ste Onafhankelijkheidsdag van Ghana en het African Continental Free Trade Area (AfCFTA) secretariaat welke in januari 2021 in Ghana is geopend. Ook de gebieden van wederzijds belang zoals ‘Oil and Gas’, goud en andere natuurlijke hulpbronnen tussen de twee landen werd besproken.

President Akufo-Addo bevestigde de bestaande samenwerking op de verschillende gebieden zoals genoemd door de ambassadeur en verwees naar zijn recente vruchtbare ontmoeting met president Chandrikapersad Santokhi te Guyana en gaf aan dat hij voornemens is Suriname te bezoeken.

Eveneens gaf de president te kennen dat de culturele banden met Suriname belangrijk zijn en verwees naar de Ghanese diaspora in Suriname (de Trans-Atlantische slavenhandel). Hij gaf aan uit te kijken naar de continuering en versteviging van de vruchtbare diplomatieke band met de Republiek Suriname.