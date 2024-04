Jogi: “Wij kennen de tijden waarbij de politie niet met oorbellen rondliep”

“Wij kennen de tijden nog waarbij de politie niet eens een zonnebril droeg, niet met lang haar op straat was en niet met oorbellen rondliep. Wanneer zijn die tijden veranderd? Wanneer zijn deze dingen normen geworden? Waar is het toelaatbare van het ontoelaatbare begonnen?”, stelde VHP-parlementariër Mahinder Jogi in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA).

Volgens de politicus moet er zeker ook naar deze zaken worden gekeken wanneer er gesproken wordt over het integriteitsprobleem bij de Surinaamse politie en andere veiligheidsdiensten. Vooral wanneer er gekeken wordt naar de manier hoe politieambtenaren en militairen in de afgelopen periode verdacht zijn geworden van criminele handelingen.

Een optie volgens Jogi is om de toelatingseisen bij deze korpsen te verhogen. Op dit moment kan iemand met minimaal een mulodiploma bij de politie worden toegelaten, terwijl bij het leger een glo-getuigschrift al voldoende is om binnen te stromen.

“Ik vraag aan de regering, de leiding van het land, maar ook aan de nieuwe leiding van het KPS om conform de politiehandvest nieuwe regels vast te stellen en aan te scherpen met betrekking tot de werving en opleiding van niet alleen politieambtenaren, maar ook de mensen bij andere diensten. Dat we gaan voor een hogere toelatingseis dan een mulodiploma. Een mulo is van de jaren zestig of zeventig en is allang achterhaald”, benadrukte Jogi.