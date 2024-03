Per 1 maart 401.085 kiezers opgenomen op kiezerslijsten

Het Onafhankelijk Kiesbureau in Suriname (OKB) heeft onlangs een aanvang gemaakt met het controleren van de kiezerslijsten, zoals vastgelegd in artikel 16a van de Kiesregeling. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 11 maart 2024 de kiezerslijsten voor inzage en controle aan het OKB aangeboden. Het regelmatig controleren en bijhouden van het kiezersregister behoort tot de wettelijke taken van het OKB zoals voorgeschreven in de Kiesregeling.

Volgens de ontvangen data zijn er 401,085 kiezers opgenomen op de kiezerslijsten per 1 maart 2024. “Ingevolge de wijziging van de Kiesregeling door de Nationale Assemblee in oktober 2023 is artikel 16 aangepast en artikel 16a toegevoegd. Deze artikelen handelen over de kiezerslijsten, de controle en publicatie van het kiezersregister door het OKB,” laat OKB-voorzitter Mr. Samseerali Sheikh-Alibaks optekenen.

In artikel 16a is opgenomen dat voor zover het geen verkiezingsjaar betreft, uiterlijk veertien maart van het desbetreffend jaar de kiezerslijsten vastgesteld worden door de Minister van Binnenlandse Zaken en deze ter inzage van het OKB worden gesteld. Het OKB toetst de aangeboden kiezerslijsten op geëigende wijze, door toepassing van formules en parameters. Het onderzoek heeft tot doel om de juistheid, validiteit en de volledigheid van de data vast te stellen.

Het OKB zal na controle een uitspraak doen over kwaliteit van de kiezerslijsten. Volgens de wet wordt hierna het resultaat middels een schriftelijke kennisgeving aan de President van de Republiek Suriname en de Nationale Assemblee bekendgemaakt. Daarop volgt de publicatie van de kennisgeving in het advertentieblad van de Republiek Suriname.

In het kiezersregister waaruit de kiezerslijsten worden geproduceerd worden van elke kiezer vermeld de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het adres, het identiteitsnummer alsmede het ressort. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft volgens de wet de taak om het kiezersregister bij te houden, bestaande uit de in het Centraal Bevolkingsregister opgenomen kiesgerechtigde personen.

OKB-Voorzitter Sheikh-Alibaks stelt dat de controle van het kiezersregister behoort tot de pre-electorale taken van het OKB. Ons land heeft nationaal en internationaal een goede naam als het gaat om de organisatie van verkiezingen. Het hoog houden daarvan is van eminent belang voor alle stakeholders bij het verkiezingsgebeuren. Uit hoofde van haar wettelijke taken en bevoegdheden, blijft het OKB de pre-electorale activiteiten en ontwikkelingen nauwgezet volgen”, aldus OKB-Voorzitter Sheikh-Alibaks.