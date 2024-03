Automobilist verleent geen voorrang en rijdt bromfietser aan

Bij een aanrijding tussen een personenauto en een bromfiets, afgelopen dinsdag op de hoek van de Indira Gandhi- en de Hare Ramaweg in Suriname, is één persoon per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Kort voor het verkeersongeval reden zowel de bestuurder van de personenauto als de bromfietser omstreeks 19.30u over de Indira Ghandiweg gaande in de richting van Latour, met dien verstande dat de bromfietser op het bromfietspad reed.

Gekomen ter hoogte van de Hare Ramaweg sloeg de bestuurder van de personenauto linksaf, zonder voorrang te verlenen aan de bromfietser met als gevolg de aanrijding.

De bestuurder van de bromfiets en zijn duorijder liepen daarbij lichamelijk letsel op. Gezien de aard van zijn letsel werd alleen de bestuurder van de bromfiets per ontboden ambulance afgevoerd voor medische behandeling.

De veroorzaker van de aanrijding verkeerde niet onder invloed van alcohol en is wel in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs.

De zaak is in onderzoek bij de afdeling Unit Verkeer Midden.