Aangereden voetganger (50) na drie dagen in ziekenhuis overleden

Een 50-jarige voetganger, die afgelopen weekend in het rijstdistrict van Suriname door een auto was aangereden, is vandaag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De veroorzaker van de aanrijding is na drie dagen nog steeds niet bekend.

Het slachtoffer Dewpersad Moenielal, ook bekend onder de naam ‘King’, werd zondagmorgen omstreeks 06.30u zwaargewond langs de Ramdath Tewarieweg in het district Nickerie aangetroffen.

Uit onderzoek van de Surinaamse politie is naar voren gekomen dat hij over bovengenoemde weg liep, komende vanuit de richting van de Parmessarweg en gaande in richting van de de Pisang Kapokweg.

Ter hoogte van de elektrische mast no. 19218 werd Moenielal vermoedelijk door een auto aangereden. De bestuurder van bedoelde voertuig is doorgereden en liet het slachtoffer in hulpeloze toestand achter op het wegdek.

De politie van het bureau Paradise kreeg die morgen een melding dat een manspersoon met letsel op het wegdek lag en deed de locatie aan voor onderzoek. Het slachtoffer verkeerde vermoedelijk onder invloed van alcohol of één of andere bedwelmende middel verkeerde en was moeilijk aanspreekbaar.

Hij werd per ontboden ambulance afgevoerd naar het Mungra Medisch Centrum (MMC), alwaar hij in kritieke toestand op de afdeling Intensive Care van de ziekeninrichting werd opgenomen. Dewpersad Moenielal is vandaag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

De politie doet een beroep op de automobilist van deze aanrijding zich aan te melden bij de politie van het politiebureau Paradise. Verder vraagt de politie ook aan de samenleving om alle informatie die kunnen leiden tot het achterhalen van de verblijfplaats van deze automobilist door te spelen aan de politie van voormelde bureau op het nummer 0236122, de gratis tip lijn op het nummer 179 of het Command Center op het nummer 115.

Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeer Unit van Regio West.