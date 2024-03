Girdharie: “Terug naar cambio transacties van maximaal 1.000 usd of euro”

Het is volgens econoom Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), tijd om terug te gaan naar een situatie in Suriname waarbij cambio’s slechts transacties kunnen doen van maximaal duizend US dollar of euro.

“Wat we hedentendage meemaken dat je tienduizenden dollars bij cambio’s kan gaan wisselen en kopen, is niet het doel geweest van de cambio’s. Ik denk dat we toch terug moeten gaan waarbij de cambio’s transacties kunnen doen van maximaal duizend dollars en duizend euro’s. En voor de grote bedragen moet je gewoon naar de bank gaan”, zei de econoom in een interview op radio Awaaz.

Girdharie keurt het vooral af dat wanneer er een significante koersdaling is bij de Surinaamse cambio’s deze wel alle dollars en euro’s voor hele lage koersen willen opkopen/wisselen, maar juist geen vreemde valuta voor de gedaalde koersen willen verkopen. Hij vindt dat de overheid hierin moet optreden, omdat zij ook de machtsmiddelen conform de wet daartoe heeft.

“En als mensen manipulatief bezig zijn, dan moet u ingrijpen. U heeft de wet in handen en u moet de samenleving beschermen. U kunt de samenleving niet overlaten aan de grillen van enkelen”, aldus de econoom.