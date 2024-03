Entry fee Suriname van US$ 25–EUR 25 naar US$ 50–EUR 50

De regering heeft de entry fee voor reizigers naar Suriname verhoogd met 100 procent. Vanaf 15 mei moet er in plaats van US$ 25–EUR 25 dan US$ 50–EUR 50 betaald worden voor een binnenkomst voucher van het land.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft de verhoging bekendgemaakt zonder een reden te vermelden.

Reizigers die naar Suriname afreizen moeten vanaf 15 januari 2024 de entry fee voucher al bij de incheckbalie in het land van waaruit men vertrekt voor het instappen aantonen. De entry fee is een betaalbewijs om Suriname visumvrij te bezoeken.

Uitgezonderd van de betaling van de Entree Fee zijn:

◦ Houders van een PSA-document of PSA-kaart

◦ Houders van paspoorten uit CARICOM-landen

◦ Houders van een diplomatiek en dienstpaspoort

◦ Houders van UN Laissez passer

◦ Houders van een paspoort uit het Vaticaanstad

◦ Degenen met een nog geldig visum

◦ Ingezetenen van Suriname

Reizigers die verplicht zijn de entry fee te betalen, moeten deze voorafgaand aan hun reis naar Suriname voldoen via de onlineapplicatie van VFS Global Suriname. Zonder deze voucher worden zij niet toegelaten tot het Surinaams grondgebied.