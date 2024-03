Man geschoten in been; schutter aangehouden

Aan de Lamtorostraat in Suriname, een zijstraat van de Fajadjanstraat heeft zich donderdagmiddag een schietincident voor gedaan. Een man werd met een schotwond aan zijn rechterbeen aangetroffen en is per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd (foto).

De politie van Flora die de melding kreeg, ging ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer gaf aan de Surinaamse politie te kennen dat hij door een bij hem bekende man werd beschoten.

De vermoedelijke schutter ene F.B. hield zich schuil in een kippenren en werd door de politie achterhaald. Hij is in verband met het onderzoek aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding.

Of het vuistvuurwapen is aangetroffen is nog niet bekend. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat het motief is geweest voor het schietincident. Het slachtoffer verkeert buiten levensgevaar. De politie van Flora heeft de zaak in verder onderzoek.