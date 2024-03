Jongeman kapt duim van broer eraf

Een 21-jarige jongeman heeft afgelopen weekend de duim van zijn 37-jarige broer eraf gekapt. De twee kregen een woordenwisseling die escaleerde in een kappartij.

De politie van Bureau Nieuwe Haven kreeg op zaterdag 23 maart 2024 omstreeks 16.40 uur een melding van een bezorgde vader, dat zijn twee zonen betrokken waren bij een kappartij en dat één van hen reeds bij de Spoedeisende Hulp was voor medische hulp.

Bij SEH trof de politie de 37 jarige Melvin, M. aan die verklaarde dat hij zijn moeder op haar werkplek had bezocht, toen zijn 21 jarige broer Silviano, H. ook de plek aan deed. Zij kregen een woordenwisseling met elkaar die escaleerde in de kappartij.

Silviano haalde daarbij een houwer uit zijn bromfiets en rende Melvin achterna. Bij die gelegenheid zwaaide Silviano ettelijke malen in de richting van Melvin met als gevolg dat de rechterduim van Melvin werd afgekapt en hij ook een open kapwond aan zijn bovenarm overhield.

Silviano werd zondag door RBT-Paramaribo aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Bij zijn voorgeleiding gaf hij toe de daad te hebben gepleegd, waarna hij na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld. De zaak is in onderzoek bij de politie van Bureau Nieuwe Haven.