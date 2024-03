Jaggernath kan bij ABOP meer aandacht van vp Brunswijk krijgen voor Nickerie

Oud-VHP-parlementariër Djoties Jaggernath, die nu bij de ABOP zit, wil zich in de resterende maanden van deze regeerperiode sterk gaan maken om grondpapieren van vooral de arme Nickerianen in orde te laten maken. Het besluit om de overstap van de VHP naar de ABOP komt volgens hem omdat de oranjepartij, ondanks zij de grootste partij in de regeringscoalitie is, onvoldoende omkijkt naar het rijstdistrict.

“Ik denk dat met deze stap van mij ik meer aandacht van de kant van de vp kan opeisen, zodat er dingen voor Nickerie gedaan kunnen worden tot de verkiezingen toe. Als je kijkt naar het aantal ministeries dat de ABOP beheerst, dan gaan we alvast naar grondzaken. Er zijn arme mensen die al jaren wachten op een stukje papier dat getekend moet worden, maar ze krijgen dat niet”, benadrukt de politicus die ook arts is van beroep.

Jaggernath stelt dat hij aan vicepresident Ronnie Brunswijk ook het voorstel zal doen om per maand 10 tot 15 beschikkingen aan deze mensen uit te reiken, zodat zij eindelijk een stukje zekerheid kunnen krijgen.

Hij vindt ook dat wat de medische verzekering voor de categorieën van 0 tot 16-jarigen en 60-plussers, de procedure versoepeld moet worden zodat deze mensen hun Bazo-kaart automatisch hun brievenbus toegestopt moeten krijgen. Dat ze opnieuw een aanvraag moeten indienen, voorzien van hun elektriciteit- en waterrekeningen, vindt de medicus onnodig aangezien dat niet zo in de wet staat.

“Stel we hebben een miljonair die 60-plusser is, dan heeft hij ook recht op zo een kaart. Uiteindelijk ligt het aan de persoon zelf om te bepalen of die wel of niet gebruikt wenst te maken van deze verzekering vanuit de overheid”, zegt hij. Verder wilt hij zich ook sterk maken voor landsdienaren die binnen enkele jaren met pensioen moeten. Deze personen zouden opgetrokken moeten worden op de Fiso-schaal zodat hun pensioengrondslag voordeliger voor hen uitkomt.

Jaggernath is door voorzitter Brunswijk belast met de leiding van het afdelingsbestuur van de partij in Nickerie. Hij was tot september 2022 nog medisch directeur van het Mungra Medisch Centrum (MMC). Hij werd toen op basis van een strafrechtelijk onderzoek door Volksgezondheid-minister Amar Ramadhin ontheven.